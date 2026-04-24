La partita tra Vis e Samb si presenta come un incontro particolare, con condizioni climatiche avverse e momenti di tensione in campo. La sfida si svolge in una cornice di derby tra due squadre delle Marche con obiettivi diversi: la prima cerca di garantirsi un piazzamento ai playoff, mentre la seconda lotta per evitare la retrocessione. Per la prima volta in quasi novant’anni, al termine della stagione la squadra di Pesaro si trova davanti ai rivali.

Vis per la nobiltà dei playoff, Samb per la salvezza. E’ già una notizia. Perché nel derby fra nord e sud delle Marche non accadeva da quasi novant’anni di vedere a fine stagione Pesaro davanti ai rivali, per giunta divisi da obiettivi opposti. Era successo solo una volta, alla prima edizione: 1938-39 in C: la Vis chiuse al 4° posto, la Samb al 10°. Del 18 settembre ’38 il primo gol in assoluto nella storia del derby: un tiro al volo di Bedosti dai 20 metri nel 2-1 del Benelli. Contro i rossoblù piceni la Vis s’è tolta delle soddisfazioni ultimamente: la più fresca è lo 0-2 dell’andata, doppietta di Primasso in una gara per così dire ricca di episodi, con i locali ridotti in 9 nel finale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sfida tra Vis e Samb non è mai banale. Nubifragi, invasioni di campo e tanti ex

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