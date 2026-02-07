Sassuolo Inter i precedenti parlano chiaro | i nerazzurri in vantaggio ma attenzione a una sfida mai banale…

Questa sera al Mapei Stadium si gioca una partita tra Sassuolo e Inter che, sulla carta, sembra favorevole ai nerazzurri, visto il precedente storico. Tuttavia, la squadra di casa non ha intenzione di fare sconti e punta a mettere in difficoltà gli avversari, anche se i precedenti indicano un leggero vantaggio per l’Inter. La sfida si preannuncia combattuta e ancora tutta da scoprire.

Inter News 24 Sassuolo Inter, i precedenti e le statistiche tra le due squadre di una sfida mai banale: ecco il dato sul match del Mapei Stadium. L'Inter capolista si prepara alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, valida per la 24ª giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu arriva a questo appuntamento in un momento di forma smagliante, con 55 punti in classifica e un vantaggio di cinque lunghezze sul Milan di Allegri. Il tecnico rumeno, fresco di voci sul rinnovo fino al 2028, vuole confermare il trend positivo che ha visto i nerazzurri dominare contro le neopromosse e mostrare grande solidità lontano dalle mure amiche. Dopo aver vinto in Coppa Italia contro il Torino, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato. Nel match d'andata i nerazzurri hanno vinto 2-1 a San Siro grazie al gol di Dimarco e all'autorete di Muharemovic. Chivu torna ai titolari dopo il turnover di Coppa Italia, con Lautaro-Esposito in attacco, a centrocampo confermato Sucic con Barella in panchina, così come Bonny che è uscito per un taglio nel corso

