Domenica 15 febbraio, al Martuscelli, circa 40 atleti non vedenti si sfideranno nella penultima prova nazionale di scherma prima dei Campionati Italiani di Roma 2026. L’evento vede la partecipazione di istituzioni e associazioni che si uniscono per promuovere l’inclusione nello sport.

Domenica 15 febbraio circa 40 atleti in pedana al Martuscelli per la penultima prova nazionale prima dei Campionati Italiani di Roma 2026: istituzioni e associazioni unite nel segno dell’inclusione. NAPOLI – Nella cornice dell’Istituto Domenico Martuscelli è stata presentata la 2^ Prova Nazionale Non Vedenti di scherma che l’olimpionico Sandro Cuomo porterà a Napoli per la 5^ volta. La gara si svolgerà domenica 15 febbraio a partire dalle ore 9 ed è la penultima Prova Nazionale prima dei Campionati Italiani di Roma 2026, in programma nel mese di aprile. La prima gara della stagione si è svolta a San Lazzaro Di Savena, dove il partenopeo Massimo Mercurio Miranda ha ottenuto il bronzo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scherma: presentata la gara di scherma per non vedenti

Approfondimenti su Martuscelli Gara

Domenica 15 febbraio a Napoli si svolge la seconda prova nazionale di scherma per non vedenti, parte della quinta edizione del Trofeo Martuscelli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Martuscelli Gara

Argomenti discussi: Napoli, presentata la 2^ Prova Nazionale Non Vedenti di spada: Cuomo porta lo sport inclusivo.

Napoli, presentata la 2^ prova nazionale non vedenti di spada: Cuomo porta lo sport inclusivoNella cornice dell’Istituto Domenico Martuscelli è stata presentata la 2^ Prova Nazionale Non Vedenti di scherma che l’olimpionico ... msn.com

Lucera ospita la gara di scherma Under 10Scherma: l’8 febbraio al Palazzetto dello Sport di Lucera la gara under 10. Attesi circa 50 giovani atleti da tutta la Puglia. Partecipazione gratuita al ... lucerabynight.it

Napoli. presentata la II prova nazionale di scherma non vedenti: Domenica dalle 9 in pedana 40 atleti - facebook.com facebook