A Ancona, tra sabato e domenica, si svolgerà il Gran Prix Kinder Joy of Moving di fioretto under 14, con la partecipazione di circa 800 giovani atleti. La competizione si terrà presso la struttura sportiva locale e vedrà numerosi giovani schermidori provenienti da diverse regioni. L'evento rappresenta un momento importante per lo sviluppo di questa disciplina tra i più giovani, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in una gara ufficiale.

Ancona accoglierà tra sabato 11 e domenica 12 aprile il Gran Prix Kinder Joy of Moving di fioretto under 14. L’evento, che vede l’organizzazione del Club Scherma Ancona per conto della Federazione Italiana Scherma, attira circa 800 giovani schermidori da tutto il Paese. La manifestazione prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze nati nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015. Le presenze totali, includendo arbitri e accompagnatori, dovrebbero raggiungere quota 1.700 persone. Per gestire l’impatto tecnico della gara, verranno allestite più di 32 pedane. La competizione è strutturata in quattro categorie divise per sesso e rappresenta la seconda tappa di qualificazione per i campionati italiani di maggio a Riccione, dopo il primo appuntamento di Brescia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scherma: Ancona sfida 800 giovani fioretti per il sogno dei Campionati

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