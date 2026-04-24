Stasera nello studio de La Ruota della Fortuna si respira un’atmosfera speciale, con il profumo di fiori d’arancio che si diffonde nell’aria. Samira Lui, partecipante del programma, ha annunciato di aver appena fatto il taglio della torta nuziale e indossa un abito che richiama le spose. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico, creando un momento di festa all’interno della trasmissione.

Si sente profumo di fiori d’arancio stasera nello studio de La Ruota della Fortuna. Il merito è di Samira Lui, che sfoggia un abito da vera sposina. Il look sembra perfetto per una festa nuziale, al punto che Gerry Scotti ipotizza un imminente corsa della co-conduttrice verso l’altare. Forse non è così, ma di certo il minidress di Samira sarà di ispirazione alle future spose di quest’estate. L’abito bianco di Samira Lui. Samira Lui è bella bella in modo assurdo, per dirla alla Zoolander, ma non sempre i suoi outfit sono all’altezza. Non sempre, ma stasera sì. La co conduttrice de La Ruota della Fortuna sfoggia un minidress che le calza a pennello e che è decisamente raffinato, seppur con un pizzico di giocosità.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui è pronta alle nozze: “Ho appena fatto il taglio torta”

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