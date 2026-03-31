Come di consueto Gerry Scotti e Samira Lui sono andati in onda con La Ruota della Fortuna con la puntata del 30 marzo 2026: il conduttore è stato annunciato dalla band, i Fortuna Five. A giocare in questa puntata è stata la Campionessa Chiara da Milano, che ha vinto solo 8.800 euro per il momento, contro gli sfidanti Roberta da Mugnano di Napoli e Stefano da Desio. Cosa è successo nella puntata de La Ruota della Fortuna del 30 marzo. Dopo i saluti di rito, Gerry Scotti ha annunciato Samira Lui, che è stata, come sempre, mozzafiato: è entrata in studio con lo stacchetto Lipstick, ma a colpire sono state le due bocche rosse dipinte sulle mani.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui si lancia nel canto. Scotti: “Luigi si è fatto ricoverare”

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