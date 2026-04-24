La rottura insanabile tra Ranieri e Gasperini | le lamentele continue del tecnico a Trigoria

Si sono fatti strada dettagli sulla separazione tra Ranieri e Gasperini durante il loro periodo alla Roma. Secondo quanto riportato, il dirigente aveva modo di ascoltare ripetute lamentele riguardanti il comportamento quotidiano del tecnico a Trigoria. Le tensioni tra i due sono risultate insormontabili, portando alla conclusione del rapporto professionale. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti ufficiali in merito alla vicenda.

Emergono retroscena della rottura tra Ranieri e Gasperini alla Roma: alle orecchie del dirigente arrivavano notizie sui comportamenti quotidiani del tecnico a Trigoria.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Resa dei conti a Trigoria: Gasperini-Ranieri, è rottura totaleLe mura di Trigoria trasudano una tensione elettrica, teatro di un gelo siderale che rischia di mandare in frantumi il progetto giallorosso proprio... Leggi anche: Gasperini-Ranieri, è rottura totale: l’ultimatum del tecnico ai Friedkin Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La rottura insanabile tra Ranieri e Gasperini: le lamentele continue del tecnico a Trigoria; Ranieri torna a Trigoria, nessun passo indietro e Gasperini ignorato: la frattura è insanabile; Sabatini duro: Ranieri-Gasperini rottura insanabile. Massara? Troppo signore per certe guerre; Roma, la frattura tra Gasperini e Ranieri è insanabile: la squadra sceglie il tecnico, la decisione dei Friedkin. La rottura insanabile tra Ranieri e Gasperini: le lamentele continue del tecnico a TrigoriaEmergono retroscena della rottura tra Ranieri e Gasperini alla Roma: alle orecchie del dirigente arrivavano notizie sui comportamenti quotidiani del tecnico ... fanpage.it Cosa è successo tra Ranieri e Gasperini, da Roma-Pisa in avanti, per arrivare a non parlarsi piùCronistoria del rapporto tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, precipitato in maniera improvvisa nel giro di 10 giorni ... fanpage.it #Friedkin, ennesima rivoluzione L’insostenibile clima di tensione, montato negli ultimi mesi a Trigoria ed esploso una ventina di giorni fa con le dichiarazioni del Senior Advisor, ha portato alla rottura definitiva tra la Roma e #Ranieri. In giornata sarà defi - facebook.com facebook Buongiorno! Le prime pagine di oggi #24aprile: "Guardiola l'italiano", "Ranieri saluta", "Milan-Juve, mosse scudetto" x.com