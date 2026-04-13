Resa dei conti a Trigoria | Gasperini-Ranieri è rottura totale

A Trigoria si registra un clima di forte tensione tra l’allenatore in carica e il suo predecessore, segnato da un deterioramento delle relazioni. Le discussioni tra le due figure si sono fatte più frequenti e intense, creando un ambiente di scontro aperto che coinvolge anche i membri dello staff e i giocatori. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e potrebbe influenzare le prossime decisioni sulla guida tecnica della squadra.

Le mura di Trigoria trasudano una tensione elettrica, teatro di un gelo siderale che rischia di mandare in frantumi il progetto giallorosso proprio nel cuore della corsa Champions. Il mancato saluto alle ore 12:00 tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non è solo un dettaglio di cronaca, ma il sintomo plastico di una frattura profonda, un solco scavato da divergenze tecniche e comportamentali diventate ormai insostenibili. Mentre il Senior Advisor pranzava con la squadra nel tentativo estremo di infondere serenità al gruppo, il tecnico disertava il tavolo, trincerandosi in un silenzio carico di nervosismo e rabbia per una gestione societaria che sente distante, quasi ostile.🔗 Leggi su Sololaroma.it Roma, caos Gasperini-Ranieri: rottura totale a Trigoria nonostante il tris di MalenGuerra civile a Trigoria: il durissimo scontro frontale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini spacca definitivamente la Roma, aprendo una... Leggi anche: Gasperini-Ranieri: è l'ora della resa dei conti