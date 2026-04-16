Il rapporto tra l’allenatore e il club si è deteriorato definitivamente, con un ultimatum diretto ai vertici della società. La situazione si è surriscaldata a pochi giorni dalla partita decisiva contro l’Atalanta, lasciando presagire tensioni profonde tra le parti. La rottura tra il tecnico e il club si manifesta ora come un problema di natura personale oltre che professionale, e non sembra esserci spazio per riavvicinamenti immediati.

Gian Piero Gasperini ha alzato il muro a Trigoria. Il gelo con Claudio Ranieri non è più una questione di filosofia calcistica, ma una frattura umana e professionale che minaccia di far implodere la Roma a settantadue ore dalla sfida cruciale contro l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro, approdato nella Capitale tra mille aspettative, non ha digerito l’uscita del Senior Advisor prima di Roma-Pisa: «Ho scelto 56 allenatori, tre non sono venuti e la società ha preso Gasperini». Una frase che Gasperini ha interpretato come un disconoscimento pubblico della sua competenza, portando il caso direttamente sulla scrivania di Dan Friedkin durante una tesissima call martedì sera.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Gasperini-Ranieri, è rottura totale: l’ultimatum del tecnico ai Friedkin

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