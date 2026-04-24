L'AS Roma ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Claudio Ranieri, ringraziandolo per il contributo dato alla società. La decisione arriva dopo tensioni recenti con l’allenatore Gian Piero Gasperini. La società ha comunicato la decisione attraverso un comunicato ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli. Ranieri si è dimesso dal suo ruolo di senior advisor dei Friedkin, il gruppo proprietario della squadra.

AGI - "L' AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato". Lo scrive in un comunicato la società giallorossa, che ufficializza l' addio dell'ormai ex senior advisor dei Friedkin dopo le recenti tensioni con l' allenatore Gian Piero Gasperini. "Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L' AS Roma verrà sempre al primo posto ", si legge nella nota del club che conferma la...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Roma divorzia da Ranieri: “Grazie per il contributo”. Gasperini: “Io non c’entro”

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