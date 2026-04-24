L'AS Roma ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Claudio Ranieri, ringraziandolo per il contributo fornito. La società ha comunicato che la collaborazione con l'ex tecnico e advisor dei Friedkin si è conclusa, senza fornire ulteriori dettagli. La decisione avviene a seguito di tensioni recenti con l’attuale allenatore, Gian Piero Gasperini, che ha dichiarato di non essere coinvolto nella scelta.

AGI - "L' AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato". Lo scrive in un comunicato la società giallorossa, che ufficializza l' addio dell' ex tecnico e advisor dei Friedkin dopo le recenti tensioni con l'attuale allenatore Gian Piero Gasperini. "Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L' AS Roma verrà sempre al primo posto ", si legge nella nota del club che conferma...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Roma divorzia con Ranieri: “Grazie per il contributo”. Gasperini: “Io non c’entro”

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