La rivincita dei Guardiani al centro del mosaico Iran

Nel mosaico complesso della regione, i Guardiani sono tornati a essere protagonisti di un nuovo capitolo. La guerra, con le sue bombe e i suoni assordanti, si fa strada nelle notti, portando con sé sangue e sofferenza. Scene di distruzione e urla riempiono l’aria, mentre le vite vengono sconvolte da un conflitto che non dà tregua. La situazione resta molto tesa e difficile da prevedere.

Iran Fino a 10 punti di pil in meno, inflazione al 55%, povertà al 36%.Ma il nemico adesso è la guerra Iran Fino a 10 punti di pil in meno, inflazione al 55%, povertà al 36%.Ma il nemico adesso è la guerra Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La guerra è fatta di bombe, distruzione, suoni devastanti che irrompono nel cuore della notte. È fatta di sangue, dolore, urla che lacerano vite in carne e ossa. Comunicati, parole, minacce, bugie, inganni, negoziati e strategie ciniche non appartengono alla gente comune, che subisce gli effetti del conflitto. «Per una vita normale, per la libertà», aveva cantato una voce iraniana durante il movimento “Donna, Vita, Libertà” nel 2022.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La rivincita dei Guardiani, al centro del mosaico Iran Notizie correlate Leggi anche: Dopo la morte di Khamenei l'Iran vuole la bomba atomica: la sfida dei Guardiani della rivoluzione Iran dopo Khamenei: i guardiani della rivoluzione al potere, dal regime teocratico al comando politico-militareRoma – “Morte al dittatore” gridavano i manifestanti durante le ultime rivolte in Iran, brutalmente represse. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Incontro dei Guardiani delle case della Provincia di Santa Edvige; Il giorno dei Guardiani, a Hormuz i pasdaran sequestrano due navi; Guardiani del Crati, a Corigliano Rossano i cittadini monitorano il fiume; Giallo sulla fine della tregua, la posizione dei Guardiani della Rivoluzione e il messaggio ai piloti israeliani che può anticipare la tempesta: i retroscena. Era l’alba quando i Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione, hanno attaccato e sequestrato due navi cargo nello stretto di Hormuz. Non due navi qualsiasi: delle imbarcazioni che in un modo o nell’altro sono legate a Msc, la Mediterranean Shipping Company, - facebook.com facebook Lottate insieme, guardiani. Questa settimana, affrontare le attività del Portale in squadra fornirà un bonus ai danni, ulteriormente incrementabile giocando con i compagni di clan. x.com