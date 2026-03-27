Dopo la morte di Khamenei, fonti ufficiali iraniane hanno annunciato l’intenzione di rafforzare il proprio programma nucleare. Le autorità hanno dichiarato di voler sviluppare capacità per migliorare la produzione di uranio arricchito e aumentarne le scorte. La presenza di installazioni nucleari e il proseguimento delle attività di arricchimento sono stati confermati da rapporti di organismi internazionali, che monitorano le attività sul territorio.

L'Iran boccia il piano di pace Usa e pone condizioni. Trump: "Accettate o scatenerò l'inferno" Il conflitto in corso potrebbe indurre l'Iran a riconsiderare la propria postura nucleare. La morte della Guida suprema Ali Khamenei, che aveva escluso la costruzione di un'arma atomica in quanto contraria ai precetti islamici e agli obblighi derivanti dal Trattato di non proliferazione, ha riaperto un dibattito che fino a poco tempo fa sembrava chiuso. Secondo due fonti iraniane di alto livello citate dall'agenzia Reuters, all'interno della gerarchia militare si moltiplicano le voci favorevoli a dotarsi di una deterrenza nucleare, sebbene nessuna decisione formale sia stata adottata e la dottrina ufficiale non sia stata modificata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dopo la morte di Khamenei l'Iran vuole la bomba atomica: la sfida dei Guardiani della rivoluzione

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