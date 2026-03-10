Il tumore alla prostata è il più comune tra gli uomini e rappresenta circa il 20% di tutte le diagnosi di cancro maschile. Recenti studi indicano che, grazie all’uso dell’ablazione focale, sono meno frequenti interventi chirurgici e trattamenti chemioterapici. La ricerca si concentra su nuove strategie per trattare questa neoplasia, con aggiornamenti provenienti da centri specializzati in Italia.

Pavia, 10 marzo 2026 - Il carcinoma della prostata è la neoplasia più frequente nella popolazione maschile e rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini. In Italia si registrano ogni anno decine di migliaia di nuovi casi. di Egidio Scala Immagini della risonanza magnetica ingrandita grazie all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale per creare un modello tridimensionale della prostata e delle. Ora all’intervento chirurgico o alla chemioterapia si aggiunge un approccio innovativo che agisce in modo mirato esclusivamente sull'area della prostata interessata dal tumore, preservando il tessuto sano circostante, grazie alla terapia focale con laser. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tumore alla prostata, con l’ablazione focale intervento chirurgico e chemio sono meno necessarie

