La riscossa delle auto elettriche a Catania è boom di nuove immatricolazioni | ecco perché
Negli ultimi tempi, a Catania si è assistito a un aumento significativo delle immatricolazioni di auto elettriche, con un picco registrato a marzo secondo i dati del Portale dell'Automobilista. Un anno fa, nessuno avrebbe previsto questa crescita, ma ora le vendite di veicoli a zero emissioni stanno crescendo in modo evidente nella zona. La tendenza si riflette nelle statistiche più recenti sulla registrazione di nuovi veicoli.
Un anno fa in molti non ci avrebbero scommesso. Eppure, all'improvviso, anche nel Catanese le immatricolazioni di auto elettriche hanno fatto registrare una brusca impennata nel mese di marzo, come certificato dagli ultimi dati disponibili sul Portale dell'Automobilista. Facile intuire il perché.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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