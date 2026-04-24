La riscossa delle auto elettriche a Catania è boom di nuove immatricolazioni | ecco perché

Negli ultimi tempi, a Catania si è assistito a un aumento significativo delle immatricolazioni di auto elettriche, con un picco registrato a marzo secondo i dati del Portale dell'Automobilista. Un anno fa, nessuno avrebbe previsto questa crescita, ma ora le vendite di veicoli a zero emissioni stanno crescendo in modo evidente nella zona. La tendenza si riflette nelle statistiche più recenti sulla registrazione di nuovi veicoli.