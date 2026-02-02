Con l’arrivo del freddo intenso, molti automobilisti si trovano a fare i conti con un problema che non avevano considerato: la riduzione dell’autonomia delle auto elettriche. Le basse temperature fanno sì che le batterie perdano efficienza, costringendo a ricariche più frequenti e a percorrere distanze più brevi rispetto a quanto promesso in estate. Di conseguenza, in inverno, le auto elettriche spesso percorrono meno della metà dei chilometri che dichiarano, creando qualche difficoltà per chi ha bisogno di muoversi a lunga distanza.

Il freddo estremo riduce drasticamente l’autonomia delle auto elettriche, spingendo molte vetture a percorrere meno della metà dei chilometri dichiarati in sede di omologazione. Un test condotto in Norvegia, nell’ambito dell’El Prix Winter Test organizzato dalla Norwegian Automobile Federation, ha messo a nudo questa realtà con 25 modelli di auto elettriche sottoposti a condizioni climatiche estreme: temperature che hanno toccato i -31 gradi Celsius, strade coperte da neve e ghiaccio, e percorsi misti tra città, autostrade e strade rurali. Tutte le vetture sono partite con la batteria al 100%, e il test si è concluso quando l’auto non è più riuscita a mantenere la velocità richiesta dal pedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il freddo riduce l’autonomia delle auto elettriche: ecco perché in inverno si guida meno lontano

Approfondimenti su Auto Elettriche Inverno

L’Antitrust ha concluso quattro procedimenti nei confronti di importanti costruttori di veicoli elettrici, richiedendo maggiore trasparenza sulle informazioni riguardanti autonomia, capacità delle batterie e garanzie.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Autonomia in Inverno: come non perdere nemmeno 1 km (se sai cosa fare)

Ultime notizie su Auto Elettriche Inverno

Argomenti discussi: Come mantenersi attivi con il freddo: consigli pratici e attività da fare in inverno; Lavorare al freddo: analisi dei rischi e misure di prevenzione secondo EU-OSHA; Il freddo taglia rendimento e salute: lo dice la scienza; Freddo e maltempo: come proteggere polmoni e difese immunitarie.

Bere alcol aiuta a combattere il freddo? La scienza dice che...È tempo di sfatare questo mito. Ci sono convinzioni talmente tanto radicate e diffuse da non essere più percepite come miti, ma come vere e proprie verità assolute, parte integrante del nostro bagagli ... esquire.com

Cuore e Freddo: La Correlazione tra Basse Temperature e CuoreStudi dimostrano che ogni calo di 10 °C della temperatura ambientale incrementa del 7% circa il rischio di attacco cardiaco grave. La correlazione tra freddo e malattie cardiache appare lineare in ... microbiologiaitalia.it

Con il freddo la nostra pelle si trasforma: l'aria secca riduce l'idratazione naturale della pelle, il freddo rallenta la microcircolazione facendo apparire il viso più segnato dalla stanchezza, e le gambe diventano pesanti per la minor attivazione del flusso sangui facebook