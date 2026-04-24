Negli ultimi tempi, si sono verificati diversi eventi politici che si sono sovrapposti, creando un quadro complesso e articolato. Le crisi di partiti e movimenti di sinistra si sono intensificate, evidenziando tensioni interne e sfide esterne. Alcune di queste situazioni si sono sviluppate in concomitanza, contribuendo a delineare un panorama politico in evoluzione. La situazione attuale mostra come le difficoltà si siano accumulate in un periodo di cambiamenti significativi.

Ci sono momenti, nella storia politica, in cui più crisi convergono contemporaneamente e il quadro che ne emerge è talvolta più nitido della somma delle singole vicende. Potremmo essere proprio in uno di questi. Il presidente Usa Donald Trump ha imposto dazi commerciali e alimentato guerre economico-finanziarie provocando, in pochi giorni, il più grave crollo borsistico dalla pandemia e una crisi di fiducia senza precedenti tra gli alleati storici. Il premier ungherese Viktor Orbán, a lungo individuato come modello dai movimenti sovranisti europei, si trova per la prima volta in quindici anni di fronte a un’opposizione credibile che erode il suo consenso dall’interno del sistema che lui stesso ha costruito.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La ripartenza dei progressisti (di G. Gambino)

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