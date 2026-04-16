Schlein e la sfida globale dei progressisti | ‘Il tempo delle destre è finito’

Alla vigilia di una grande mobilitazione internazionale dei progressisti, Elly Schlein ha lanciato un messaggio chiaro contro i nazionalismi e le divisioni. La leader ha sottolineato come il tempo delle destre sia ormai concluso e ha invitato i partecipanti a unirsi in una sfida globale per promuovere valori condivisi. L’appuntamento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le tematiche di inclusione e solidarietà.

Alla vigilia della Global progressive mobilitation, arriva da Elly Schlein il messaggio dei progressisti contro nazionalismi e divisioni. Dopo gli attacchi all'esecutivo Meloni, la promessa di una nuova coalizione Alla vigilia dell’incontro che aBarcellonariunirà ileader progressisti di tutto il mondo, la segretaria del PdElly Schleinanticipa il messaggio che verrà lanciato. Il summit promosso daPedro Sánchez e Stefan Löfvenmira a dare un segnale chiaro:il tempo delle destre nazionaliste è finito. Schlein porta a sostegno l’esempio italiano con i 15 milioni di no a difesa della Costituzione e quello ungherese con la sconfitta diViktor Orbán.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein e la sfida globale dei progressisti: ‘Il tempo delle destre è finito’ Notizie correlate Leggi anche: Ungheria, Schlein: “il tempo dei sovranismi e delle destre è finito” Leggi anche: Schlein, il tempo delle destre è finito, con Orban perdono Trump e Meloni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I 4 nodi della guerra (e la sfida Meloni-Schlein); Schlein e Conte accettano la sfida: noi pronti a governare. Ma la premier li innervosisce sulla leadership; Meloni alla Camera, la sfida di Schlein e l'attacco di Conte: cosa hanno detto; Quella sfida tra Meloni e Schlein per la caccia grossa ai voti dei cattolici. Schlein e Conte accettano la sfida: noi pronti a governare. Ma la premier li innervosisce sulla leadershipLa leader del Pd battibecca con Meloni sui dati del lavoro: solo menzogne. Il leader M5s: «La premier sceglie Elly? Non decide lei...». avvenire.it Schlein replica alla Meloni: La sfida l’hai già persa, il popolo vi ha battuto alle urneLa Schlein ha poi parlato della guerra in Iran: L’Italia ripudia la guerra. Trump sull’Iran ha detto che sarebbe morta un’ intera civiltà, quel Trump per cui avete proposto il nobel per la pace. blitzquotidiano.it Schlein difende Meloni in Aula: “Ferma condanna per l’attacco di Trump, l’Italia è un Paese libero e sovrano” #Realpolitik - facebook.com facebook Senza svolte su Kyiv, la leadership di Schlein non uscirà dalla fase gruppettara. Di @claudiocerasa x.com