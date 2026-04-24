La riforma sulla disabilità al centro di un confronto | incontro nella Biblioteca comunale di Atripalda

La riforma sulla disabilità sarà al centro di un incontro in programma lunedì 27 aprile alle 18, presso la sala convegni della Biblioteca Comunale "Cassese" ad Atripalda. Lo spunto per il confronto, promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 e dall'Associazione abc (bambini cerebrolesi).🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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