Riforma sulla disabilità | al via la sperimentazione anche a Reggio Calabria

Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria ha annunciato l’avvio della sperimentazione della riforma sulla disabilità in tutte le province calabresi, incluso Reggio Calabria. Questa fase rappresenta un passo importante nel processo di attuazione delle nuove norme. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’implementazione delle misure previste dalla riforma in diverse aree della regione.

L’Inps e le istituzioni locali collaboreranno per garantire equità, trasparenza e tempi certi nell’accesso a servizi e prestazioni La riforma, introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, segna un cambio di paradigma: si passa da una logica assistenzialistica a un modello fondato sulla centralità della persona, sulla valutazione multidimensionale dei bisogni e sulla costruzione di un progetto di vita personalizzato e partecipato. Un ruolo centrale in questa fase è affidato all’Inps, chiamato a operare come soggetto titolare dell’accertamento della condizione di disabilità secondo le nuove modalità previste dalla riforma.... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Riforma sulla disabilità, dal 1° marzo la sperimentazione si estende anche a RavennaProsegue in Emilia-Romagna l’attuazione della riforma della disabilità prevista dal decreto legislativo 62.

Disabilità: dal 1° marzo nuova fase della riforma, al via la sperimentazione anche a SalernoAl via, dal 1° marzo, la sperimentazione della nuova normativa di riforma dell’accertamento della disabilità che sarà estesa ad altre 40 province...

Tutti gli aggiornamenti su Reggio Calabria.

Temi più discussi: RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.; Riforma della disabilità: analisi e considerazioni Cgil, Inca e Spi; Invalidità, cambia tutto. Da marzo la svolta; Invalidità Civile: Riforma della Disabilità – Dal 1° marzo 2026 la terza fase di sperimentazione. Istruzioni operative.

Disabilità, al via in tutta la Calabria la sperimentazione della riforma: Siclari, Sfida decisiva per una Regione più giustaDopo la prima esperienza avviata nella provincia di Catanzaro, dall'1 marzo la sperimentazione è stata estesa a tutte le province calabresi ... reggiotv.it

Al via la sperimentazione della riforma sulla disabilità in tutte le province calabresiL’obiettivo è garantire maggiore equità, uniformità e trasparenza nei percorsi di accertamento e accesso ai servizi. Siclari: «Banco di prova fondamentale» ... corrieredellacalabria.it

Reggio Calabria #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi - facebook.com facebook

Reggio Calabria #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com