Parte anche a Terni la riforma della disabilità Progetto di vita | Costruire un sistema che metta davvero al centro la persona

Iniziativa che prende il via in 40 nuove provincie italiane, il commento della presidente di Regione Stefania Proietti e del deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti Anche la provincia di Terni sarà ufficialmente coinvolta nella riforma "Progetto di Vita": il nuovo programma che mette al centro i desideri della persona con disabilità anziché solo la sua cartella clinica. Con lo Stato che non si limiterà più a dare un sussidi fissi, ma costruirà insieme al cittadino un piano su misura (e un portafoglio di fondi dedicato) per aiutarlo a vivere, lavorare e muoversi in autonomia. Il passaggio dalla sola assistenza al diritto di scegliere la propria vita.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Terni Riforma

Il governo ha deciso di estendere la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento dell'invalidità civile a 40 province in più.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Terni Riforma

Argomenti discussi: Sugli asili nido Terni fa la sua parte. Oltre 4 milioni di investimenti; Miranda (Terni), gatti uccisi durante una battuta di caccia: la denuncia dell’Enpa di Terni; Anche FI Giovani Terni a Roma per ‘Valori – Più Libertà, Più Giustizia’; Terni, tragedia sfiorata in centro per un albero che travolge un'auto in via Carducci: sotto choc i passeggeri.

Crans-Montana, attenzione alta anche a Terni: blitz nei locali e irregolaritàAttenzione alta anche a Terni sul tema della sicurezza nei locali dopo la tragedia della notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Nel fine settimana controlli in quattro locali del territorio ... umbria24.it

Anche la provincia di Terni sperimenta la riforma della disabilità dopo quella di PerugiaAnche nella provincia di Terni, dopo quella di Perugia, sarà sperimentata la riforma della disabilità. Ad annunciarlo lo stesso ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Con l’approvazione da ... corrieredellumbria.it

Primo set a favore di Aurispa DFV Lecce al PalaTerni contro Terni Volley Academy. 17-25 il primo parziale. Terni Volley Academy parte bene, poi cede alla fine del set. La partita è ancora lunga, tutto può accadere. 18:28, sta per iniziare il secondo set. - facebook.com facebook