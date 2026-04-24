La Resistenza dei borghi | Orsara di Puglia accoglie 29 neonati Nel 2025 venuti al mondo 19 femmine e 10 maschi

Nel corso del 2025, nel Comune di Orsara di Puglia sono stati registrati 29 neonati, di cui 19 femmine e 10 maschi. La nascita di questi bambini rappresenta un dato specifico per l’anno in corso, che viene comunicato ufficialmente dall’amministrazione comunale. La notizia riguarda la crescita demografica locale e si inserisce nel contesto delle statistiche annuali di nascita nel territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: Nel 2025, a Orsara di Puglia sono nati 29 bambini: 19 femmine e 10 maschi. Per il paese del Foggiano, si tratta del maggior numero di nuove nascite degli ultimi anni: se ne registrarono 23 nel 2019, 20 nel 2020, 17 l’anno dopo, 24 nel 2022 e 21 nel 2023. Nel 2024 i neonati furono 22 e allora prevalsero i maschi, con 13 fiocchi azzurri. Da alcuni anni, Orsara di Puglia aderisce alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati e venerdì 24 aprile, alle ore 17, il sindaco Mario Simonelli accoglierà le nuove cittadine e i nuovi cittadini orsaresi in aula consiliare, assieme ai genitori, per dare ai piccoli il benvenuto della Comunità e consegnare un piccolo dono simbolico a ciascuna famiglia.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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