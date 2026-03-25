Nel 2025, a Orsara di Puglia sono stati registrati complessivamente 29 nuovi nati, di cui 19 femmine e 10 maschi. Si tratta del numero più alto di nascite negli ultimi anni, considerando i dati disponibili dal 2019, quando si registrarono 23 nati. Negli anni successivi, le nascite sono state 20 nel 2020, 17 nel 2021, 24 nel 2022 e 21 nel 2023.

Nell’anno trascorso, più fiocchi rosa che azzurri. Le femmine vincono anche per la varietà dei nomi. Venerdì 27 marzo, alle ore 17 in aula consiliare, il sindaco darà loro il benvenuto di tutta la comunità Nel 2025, a Orsara di Puglia sono nati 29 bambini: 19 femmine e 10 maschi. Per il paese si tratta del maggior numero di nuove nascite degli ultimi anni: se ne registrarono 23 nel 2019, 20 nel 2020, 17 l’anno dopo, 24 nel 2022 e 21 nel 2023. Nel 2024 i neonati furono 22 e allora prevalsero i maschi, con 13 fiocchi azzurri. “In realtà sono le famiglie e soprattutto i nuovi nati a donarci qualcosa di essenziale, la gioia di veder nascere nuove vite e la speranza nel futuro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Record di nuovi nati a Orsara di Puglia: in un anno 19 femminucce e 10 maschietti

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