La replica della scuola a Conti | Mai distribuita frutta ammuffita durante il servizio di mensa

Il preside dell’istituto comprensivo Cerini di Faenza ha risposto alle accuse rivolte dal consigliere comunale Roberta Conti riguardo al servizio di mensa scolastica. La scuola ha dichiarato di non aver mai distribuito frutta ammuffita agli studenti durante i pasti. La replica arriva dopo le critiche circa la qualità del cibo offerto e le condizioni del servizio.

Il preside dell'istituto comprensivo Cerini di Faenza, Daniele Gringeri, replica alle critiche della consigliera comunale Roberta Conti (Lega) rispetto al servizio di mensa scolastica. La consigliera del Carroccio aveva infatti evidenziato un caso di "frutta completamente ammuffita" che sarebbe.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mensa scolastica, la denuncia di Conti (Lega): "Frutta ammuffita tra i pasti degli studenti" Leggi anche: Topo morto sul fondo di una pentola: sospeso il servizio mensa in una scuola Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scontro sul bilancio del Comune di Genova: centrodestra attacca sul buco, la giunta replica sui conti; Giulia non si trattiene e confida: Spesso rutto!; Via Genova, il Comune vuole spostare l'area cani: il no di alcuni residenti; Gestione finanziaria nel mirino: il Comune replica alle critiche della Corte. Mensa di Reda, la scuola interviene sulle polemiche: Chiarimenti necessariArriva la replica della scuola primaria di Reda dopo le polemiche sulla qualità del servizio mensa emerse giovedì 23 aprile, sollevate dalla consigliera ... ravennanotizie.it Annalisa Conti confermata presidente della Scuola Alberghiera di Agliano Terme e AstiRinnovato il cda con l’ingresso dei due nuovi consiglieri Pietro Origlia e Giovanni Denicolai. «Nuove energie e alleanze per offrire ai nostri studenti opportunità sempre più concrete» ... atnews.it Amt, incontro con la Corte dei Conti: 40 milioni al Comune e fino a 3,3 milioni per riorganizzare il Tpl. Qui l'articolo: https://www.lavocedigenova.it/2026/04/24/leggi-notizia/argomenti/politica-6/articolo/amt-incontro-con-la-corte-dei-conti-40-milioni-al-comune-e-f facebook Quando siamo arrivati al governo, i conti non quadravano. C’era un disavanzo importante causato dal Governo Conte colpevole di avere sprecato decine di miliardi di euro andati in fumo per ristrutturare solo il 4% del patrimonio immobiliare italiano. Per non p x.com