Topo morto sul fondo di una pentola | sospeso il servizio mensa in una scuola

Da ilfattoquotidiano.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scuola dell’Istituto comprensivo “G” ha sospeso il servizio mensa dopo aver trovato un topo morto sul fondo di una pentola usata per preparare i pasti. Un’addetta alle cucina si è accorta in tempo e ha fermato subito le operazioni, evitando che i bambini consumassero il cibo contaminato. La direzione ha già avviato le verifiche e ha deciso di chiudere temporaneamente la cucina in attesa di controlli più approfonditi.

C’era un topo morto sul fondo della pentola per preparare i pasti. Fortunatamente, un’addetta alla mensa scolastica se n’è accorta in tempo e gli alunni dell’Istituto comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Belsito (Napoli) non hanno mangiato cibo contaminato. Le autorità stanno svolgendo le indagini per accertare le responsabilità di questo grave incidente e per il momento il vitto è stato sospeso. La vicenda è avvenuta giovedì 12 febbraio. Dopo la scoperta, la dipendente della società che gestisce il servizio nella scuola primaria ha segnalato la cosa e verso le 13 la dirigente scolastica ha chiamato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

