Topo morto sul fondo di una pentola | sospeso il servizio mensa in una scuola

Una scuola dell’Istituto comprensivo “G” ha sospeso il servizio mensa dopo aver trovato un topo morto sul fondo di una pentola usata per preparare i pasti. Un’addetta alle cucina si è accorta in tempo e ha fermato subito le operazioni, evitando che i bambini consumassero il cibo contaminato. La direzione ha già avviato le verifiche e ha deciso di chiudere temporaneamente la cucina in attesa di controlli più approfonditi.

C'era un topo morto sul fondo della pentola per preparare i pasti. Fortunatamente, un'addetta alla mensa scolastica se n'è accorta in tempo e gli alunni dell'Istituto comprensivo "G. Costantini" di San Paolo Belsito (Napoli) non hanno mangiato cibo contaminato. Le autorità stanno svolgendo le indagini per accertare le responsabilità di questo grave incidente e per il momento il vitto è stato sospeso. La vicenda è avvenuta giovedì 12 febbraio. Dopo la scoperta, la dipendente della società che gestisce il servizio nella scuola primaria ha segnalato la cosa e verso le 13 la dirigente scolastica ha chiamato le forze dell'ordine.

