La Regione ha annunciato di essere l’ente meno indebitato d’Italia, grazie a una gestione finanziaria e di bilancio che si è chiusa con un saldo positivo di 270,5 milioni di euro. La cifra conferma una situazione di solidità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per l’anno in corso. La Regione ha condiviso i dati nel quadro delle relazioni sullo stato economico e finanziario dell’ente.

Gestione finanziaria e di bilancio positiva, con un saldo pari a +270,5 milioni di euro, che certifica solidità e rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Prosegue la riduzione del debito complessivo dell’Ente e l’Emilia-Romagna-Romagna che si conferma la Regione d’Italia con il minor.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Multi SubHe Thought He’d Inherited Billions—Then Became a Servant and Took Over the Empire Anyway

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