Cosenza | Caruso sfida la Provincia centrosinistra a raccolta per rilanciare ente indebitato e territorio

Franz Caruso ha deciso di sfidare la Provincia di Cosenza, accusando l’ente di aver gestito male i fondi pubblici e di aver accumulato un debito elevato. La sua azione mira a coinvolgere il centrosinistra e a trovare soluzioni concrete per rilanciare l’amministrazione locale e il territorio. La posta in gioco riguarda anche la possibilità di recuperare risorse per migliorare servizi e infrastrutture.

Franz Caruso sfida la Provincia di Cosenza: una scommessa per il centrosinistra e un ente in difficoltà. Franz Caruso, sindaco di Cosenza, ha ufficializzato la sua candidatura alla Presidenza della Provincia di Cosenza, aprendo una nuova fase nella politica locale. La decisione, annunciata il 14 febbraio 2026, arriva dopo un periodo di riflessione e mira a unire le forze del centrosinistra per affrontare le criticità di un ente gravato da un significativo debito e problematiche amministrative. Un contesto complesso: la situazione della Provincia di Cosenza. La Provincia di Cosenza si trova ad affrontare una situazione finanziaria precaria e una serie di criticità amministrative che ne compromettono l'efficienza.