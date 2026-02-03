Il Napoli si presenta come il club più solido della Serie A, con un debito nettamente inferiore rispetto alle altre grandi squadre italiane. Juve e Inter sono invece in forte crisi finanziaria, con le casse in rosso e un saldo negativo che preoccupa i tifosi. A fare la differenza è la gestione oculata del club campano, che nonostante il mercato praticamente fermo, riesce a mantenere una situazione finanziaria stabile. La differenza si vede, anche se le regole del calcio italiano continuano a creare problemi alle squadre più strutturate.

Per capire il cortocircuito delle regole finanziare del calcio italiano – che incidono eccome sulla competizione sportiva – basterebbe un dato, che viene sottolineato da Calcio e Finanza: il Napoli, che ha il mercato bloccato, ha un debito finanziario netto negativo. Ovvero: la sua liquidità supera i debiti finanziari per 137 milioni di euro. Si potrebbe dire che il Napoli è la società meno indebitata d’Italia, ma sarebbe un eufemismo. Le due classifiche di Calcio e Finanza. Calcio e Finanza pubblica due classifiche, basate sui conti delle squadre che hanno partecipato allo scorso campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli è di gran lunga il club meno indebitato della Serie A. Juve e Inter sono in profondo rosso

Approfondimenti su Napoli SerieA

Ecco un'introduzione adatta all'articolo richiesto: La 21ª giornata di Serie A ha offerto spunti importanti sulle dinamiche del campionato.

L’Inter ha deciso di puntare forte su Frattesi, che fino a poco tempo fa sembrava un obiettivo della Juventus.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli SerieA

Argomenti discussi: Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Il Napoli crolla: è fuori. Vince il Chelsea 3-2; Il Napoli è stato eliminato; Inter, Juventus e Atalanta giocheranno i playoff; Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Alisson Santos al Napoli: è da prendere al fanta? La quotazione e i suoi numeriArrivato in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona, il brasiliano va ad arricchire il reparto offensivo di Conte. Ecco i suoi numeri nelle competizioni principali ... msn.com

Napoli, il calciomercato invernale si chiude con movimenti in attacco in entrata e in uscitaSaluta Napoli, a titolo temporaneo, Giuseppe Ambrosino, che si trasferisce al Modena, in Serie B, fino al termine della stagione. Sempre in serie cadetta Lorenzo Sgarbi cambia maglia. L'attaccante di ... napolitoday.it

Gran Caffè Gambrinus, la compagnia Histriones racconta Napoli e la sua storia https://www.ildispariquotidiano.it/it/gran-caffe-gambrinus-la-compagnia-histriones-racconta-napoli-e-la-sua-storia/ - facebook.com facebook