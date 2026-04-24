La Regione si assume l' impegno | il personale della protezione civile sarà rafforzato

La Regione ha annunciato che il personale della protezione civile verrà rafforzato, con un intervento che prevede la parziale reintegrazione di alcuni lavoratori. Questi dipendenti erano destinati a passare all’Agenzia di protezione civile, ma il trasferimento non si è concretizzato e 21 posti rimangono ancora scoperti. La decisione mira a colmare le lacune nel servizio di protezione civile e garantire un maggiore supporto alle attività di emergenza.

Sarà parzialmente reintegrato il personale che dalla Regione sarebbe dovuto passare all’Agenzia di protezione civile, ma che non è stato trasferito, lasciando scoperti 21 posti. E’ uno degli impegni che, fa sapere il segretario generale Fp Cgil Abruzzo-Molise Luca Fusari, è stato assunto dal.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La Regione si assume l'impegno: il personale della protezione civile regionale sarà rafforzatoSarà parzialmente reintegrato il personale che dalla Regione sarebbe dovuto passare all’Agenzia di protezione civile, ma che non è stato trasferito,... 70 operatori, 3 postazioni e 39mila chilometri percorsi: l'impegno "olimpico" della protezione civile provincialeAnche la Provincia di Lecco ha partecipato, nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, alle attività collegate ai Giochi olimpici... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La Regione si assume l'impegno: il personale della protezione civile regionale sarà rafforzato; Lazio senza infermieri, dalla Regione un piano da 74 milioni per assumere nuovo personale. I numeri; Bellinzona si assume il costo di smaltimento delle palme; Chi fa ricerca assume di più, dalla Regione 5 milioni per aiutare chi arruola specialisti. Lazio senza infermieri, dalla Regione un piano da 74 milioni per assumere nuovo personale. I numeriOltre 1600 assuzioni per il 2026. Il Pd attacca: La Regione si è arresa. Rocca: Stanno distorcendo la realtà ... romatoday.it Tipicità 2026, che si è svolta nelle Marche, precisamente a Fermo, è stata un’occasione per conoscere i prodotti della regione... Leggi l'articolo #Marche - facebook.com facebook Avviato dall'assessorato regionale delle Attività produttive il confronto con il territorio sui contenuti dei quattro nuovi bandi destinati a #sviluppo, #imprese e #innovazione, a valere sul Pr Fesr #Sicilia 2021-2027. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Re x.com