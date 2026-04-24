La Regione si assume l' impegno | il personale della protezione civile regionale sarà rafforzato
La Regione ha annunciato di voler rafforzare il personale della protezione civile regionale. Verrà parzialmente reintegrato il personale che avrebbe dovuto essere trasferito all’Agenzia di protezione civile ma che, invece, non ha ancora effettuato il passaggio. Attualmente, 21 posti risultano scoperti a causa di questa mancata transizione. La decisione riguarda quindi un intervento per coprire le assenze e garantire un funzionamento più efficace dei servizi di emergenza.
Sarà parzialmente reintegrato il personale che dalla Regione sarebbe dovuto passare all’Agenzia di protezione civile, ma che non è stato trasferito, lasciando scoperti 21 posti. E’ uno degli impegni che, fa sapere il segretario generale Fp Cgil Abruzzo-Molise Luca Fusari, è stato assunto dal.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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