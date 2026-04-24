La Regione si assume l' impegno | il personale della protezione civile regionale sarà rafforzato

La Regione ha annunciato di voler rafforzare il personale della protezione civile regionale. Verrà parzialmente reintegrato il personale che avrebbe dovuto essere trasferito all’Agenzia di protezione civile ma che, invece, non ha ancora effettuato il passaggio. Attualmente, 21 posti risultano scoperti a causa di questa mancata transizione. La decisione riguarda quindi un intervento per coprire le assenze e garantire un funzionamento più efficace dei servizi di emergenza.