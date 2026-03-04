70 operatori 3 postazioni e 39mila chilometri percorsi | l' impegno olimpico della protezione civile provinciale

SettantOperatori, tre postazioni e 39.000 chilometri percorsi sono i numeri che raccontano l'impegno della protezione civile provinciale durante i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, tenutisi dal 4 al 22 febbraio. La Provincia di Lecco ha preso parte alle attività all’interno del sistema regionale di protezione civile, contribuendo alla gestione e alla sicurezza dell’evento.

L'ambito specifico di impiego del servizio provinciale e del volontariato organizzato è stato inquadrato dal "Piano operativo dei dispositivi di protezione civile e di supporto alle polizie locali per la tutela della popolazione", approvato da Regione Lombardia. La vigilanza dinamica condotta dalle squadre mobili ha portato a un conteggio finale di 39.000 chilometri percorsi. "Il sistema provinciale di protezione civile - commentano la presidente della...