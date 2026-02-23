Protezione civile Abruzzo Insieme attacca | Non si può fare da capofila nazionale con il 40% di personale in meno

La Protezione civile dell’Abruzzo denuncia un calo del 40% del personale, fattore che impedisce di assumere il ruolo di capofila nazionale. L’associazione critica la gestione attuale, sottolineando come la riduzione del personale comprometta l’efficacia delle operazioni di emergenza. La mancanza di risorse mette a rischio la capacità di rispondere prontamente alle situazioni di crisi. La situazione richiede interventi concreti per rafforzare l’organico e garantire interventi più efficaci.

“Non si può fare da capofila nazionale con il 40% di personale in meno. Basta propaganda, servono risposte”. È la posizione espressa dalla lista civica Abruzzo Insieme, che interviene sulla situazione dell’Agenzia regionale di Protezione civile. Nel mirino del movimento politico ci sono i dati contenuti nel PIAO 2026, che certificano – secondo quanto denunciato – una carenza di oltre il 40% del personale, con 21 unità mancanti, l’assenza di dirigenti fondamentali e in particolare del responsabile del Servizio Emergenze. “Tradotto in termini concreti – si legge nella nota – la struttura chiamata a gestire le calamità non dispone oggi di una catena di comando pienamente definita”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Abruzzo Insieme lancia l'allarme sulla protezione civile: "Personale sotto del 40% e nessuna catena di comando"Abruzzo Insieme denuncia una grave carenza di personale nella protezione civile, con oltre il 40% di posti vacanti, causata dalla mancanza di figure di riferimento e di una catena di comando efficace.

