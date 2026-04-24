La regina rilancia il flower power di primavera

Quest'anno, con l’arrivo della primavera, la regina ha scelto di abbandonare i tradizionali abiti formali per sfoggiare un look più vivace e colorato. Durante la visita a Alcalá de Henares, in occasione del Premio Cervantes, ha indossato un outfit che richiamava il tema del “flower power”, attirando l’attenzione con dettagli floreali e tonalità primaverili. La scelta ha suscitato commenti sul suo stile più fresco e informale rispetto al passato.

È arrivato il momento dell’anno in cui il protocollo reale cede il passo alla voglia di luce. Per Letizia di Spagna quel momento coincide con l’arrivo ad Alcalá de Henares per il Premio Cervantes, dove la regina ha deciso di dare una lezione magistrale di styling. Senza bisogno di stravolgere il guardaroba, ha puntato tutto su un unico accessorio, una borsa, capace di traghettare un abito già visto direttamente nella nuova stagione. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. guarda le foto Letizia di Spagna e il “giardino portatile”: la borsa Furla fa subito primavera. Il vero colpo di scena della giornata è la Mini Bag Furla 1927. Non chiamatela semplice borsa: la versione “Toni Ballerina Floral” è un’esplosione di petali che sembra uscita dalla tavolozza di un pittore.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La regina rilancia il "flower power" di primavera Notizie correlate Flower Power: unghie a fiori per la settimana di Sanremo 2026La settimana del Festival di Sanremo entra nel vivo, e c’è già chi si prepara a lunghe maratone davanti alla tv per guardare e commentare i cantanti... Leggi anche: La cravatta slacciata: il nuovo power dressing di primavera da indossare a pelle nuda Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Evolution Travel rilancia il Portogallo con un nuovo portale; Non solo BMW: dalla Germania ritorna Horex | Dueruote; Netflix rilancia un cult dimenticato: la ‘tata’ Scarlett Johansson torna tra lusso ed eccessi in una veste inedita; Elica rilancia su tecnologia e design a EuroCucina. La regina dell’R&B Mary J. Blige rilancia il suo percorso artistico nel 2026 tra nuovo singolo, residency storica e incognite sul prossimo album - Leggi qui: - facebook.com facebook