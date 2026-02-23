Flower Power | unghie a fiori per la settimana di Sanremo 2026

Il cambio di look delle unghie a tema floreale ha preso piede durante la settimana di Sanremo 2026, spinto dall’entusiasmo dei fan per il festival. Le decorazioni a fiori sono diventate un modo per esprimere creatività e passione, con molte persone che mostrano con orgoglio le proprie mani sui social. Le nail art si sono diffuse tra il pubblico e gli appassionati, trasformando ogni dettaglio in un tributo colorato alla kermesse.

La settimana del Festival di Sanremo entra nel vivo, e c'è già chi si prepara a lunghe maratone davanti alla tv per guardare e commentare i cantanti in gara, gli ospiti e l'allestimento al teatro Ariston. E proprio in onore della città dei fiori, non c'è momento più opportuno per puntare su una manicure a tema floreale. Del resto, l'aria sa già di primavera. La manicure a fiori è un assaggio di primavera. Nonostante manchi ancora qualche settimana alla primavera, sui social le manicure a fiori sono già di tendenza, tra nail art fantasiose o dettagli minimal che accontentano tutte le esigenze. Micro margherite, rose stilizzate, boccioli appena accennati o petali grafici: le interpretazioni spaziano dai motivi romantici alle versioni più contemporanee, con contrasti netti e basi nude.

Caterina Balivo a Sanremo per il Festival 2026 di Carlo Conti: La volta buona in onda dalla città dei fiori

