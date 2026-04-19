In primavera, sta diventando comune vedere uomini indossare la cravatta slacciata, spesso a pelle nuda, come nuovo modo di interpretare il power dressing. Questa tendenza si sta diffondendo tra chi cerca un look più rilassato ma comunque curato, sfidando le consuetudini di abbigliamento formale. La scelta di lasciare la cravatta allentata o senza abbotto si nota sempre più in contesti professionali e sociali.

Life&People.it La moda possiede la straordinaria capacità di ricalibrare i desideri, sovvertendo le aspettative proprio nel momento in cui sembrano più radicate nell’immaginario collettivo. In questo senso, la primavera simboleggia tradizionalmente la delicatezza, declinata in stampe floreali e leggerezze; eppure, le ultime stagioni ignorano sempre più spesso le regole del romanticismo consueto e le collane sottili, i foulard di seta annodati al collo, cedendo il palcoscenico a un elemento d’impatto che riscrive l’idea di eleganza femminile. Il guardaroba contemporaneo accoglie quindi un’intrusione inaspettata dal mondo formale, scegliendo l’accessorio più insospettabile tra tutti.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La cravatta slacciata: il nuovo power dressing di primavera da indossare a pelle nuda

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