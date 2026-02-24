Cala il sipario sulla rassegna per bambini Il teatro è una favola vivente | Cappuccetto Rosso all' Agricantus

Il Teatro Agricantus di Palermo ha chiuso la rassegna “Il teatro è una favola vivente” dopo la rappresentazione di “Cappuccetto Rosso”. La causa di questa conclusione è la fine della stagione dedicata ai bambini, che ha attirato molte famiglie. L’ultimo appuntamento si è tenuto domenica 1 marzo alle 16, offrendo un momento di intrattenimento e divertimento per i più piccoli. La sala si è riempita di bambini e genitori per salutare questa iniziativa.

Si conclude domenica 1 marzo alle ore 16 "Il teatro è una favola vivente" la stagione che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio ha dedicato al pubblico in erba. L'ultimo degli appuntamenti in programma è "Cappuccetto Rosso" della compagnia specializzata in teatro per le nuove generazioni La Mansarda – Teatro dell'Orco di Caserta, un classico intramontabile raccontato con ironia, poesia e un pizzico di follia. Questa Cappuccetto Rosso di cui firma la regia Maurizio Azzurro è dispettosa e disubbidiente, e a dire il vero anche un po' pasticciona, mentre il lupo è un povero predatore solitario, costretto alla caccia per la sopravvivenza.