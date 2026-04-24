La Rai presenterà i palinsesti 2026-2027 ad Ancona attese migliaia di persone e centinaia di vip

La Rai ha annunciato che i palinsesti per la stagione 2026-2027 saranno presentati ad Ancona. La notizia è stata comunicata dal presidente della Regione Marche al sindaco della città, che ha espresso soddisfazione per questa decisione. L’evento attira già l’attenzione di numerose persone e di molte celebrità, attese per la presentazione ufficiale. La presentazione si terrà nella città, con una partecipazione prevista di pubblico e vip.

ANCONA – Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha accolto con gioia la notizia data direttamente dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, riguardante la Rai che ha deciso di presentare i propri palinsesti per la stagione televisiva 2026-2027 da Ancona.La location scelta è il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate La presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027 ad AnconaMentre la stagione in corso si avvia alle battute finali, Rai lavora ai palinsesti della prossima annata televisiva 2026/2027, che sarà svelata nella... Palinsesti Rai 2026/2027 cambiano location, non saranno più a Napoli ma ad AnconaLa presentazione dei Palinsesti Rai 20262027 non si terrà più a Napoli, come era accaduto negli anni scorsi, ma è stata scelta nuova location. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Acquaroli, 'la Rai ha scelto Ancona per presentare i palinsesti 2026-2027'; Acquaroli, 'la Rai ha scelto Ancona per presentare i palinsesti 2026-2027'; Rai Pubblicità presenta l’offerta estiva: Con i Mondiali, share oltre il 40% su tutti i target; A Sua Immagine sui passi di Sant'Agostino. Sorpresa: la Rai presenterà ad Ancona i palinsesti 2026/2027La tv pubblica sposta nelle Marche l’appuntamento con stampa e investitori dedicato alla nuova stagione. Non sono state comunicate le ragioni ufficiali del trasferimento ... lanuovariviera.it Rai Pubblicità presenta la politica commerciale per l’estate 2026Per l’estate 2025, Rai Pubblicità presenta un’offerta commerciale ricca di opportunità di pianificazione, con soluzioni su misura per ogni target, pensata per valorizzare la comunicazione sui canali R ... msn.com La Rai presenterà i palinsesti della prossima stagione venerdì 3 luglio ad Ancona. x.com Lo scrittore e voce storica del programma «Fahrenheit» di Radio Rai 3 presenterà oggi il suo ultimo libro alle ore 18,30 da Modo Infoshop, in via Mascarella 24/b - facebook.com facebook