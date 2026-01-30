La Fed volta pagina Chi è Kevin Warsh il successore di Jerome Powell

La Federal Reserve ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente, seguendo le orme di Jerome Powell. La nomina arriva in un momento di tensioni tra Powell e Donald Trump, soprattutto sulla questione dei tassi d’interesse. Warsh prende il posto di Powell e si prepara a guidare la banca centrale americana in un periodo di sfide economiche. La decisione ha già fatto discutere gli analisti e gli investitori.

Jerome Powell e Donald Trump non sono mai andati troppo d'accordo. Essenzialmente per una ragione: i tassi. Il presidente americano, che proprio nel 2016 impose Powell al vertice della Banca centrale americana, ha sempre chiesto una cosa alla Federal Reserve, tenere il costo del denaro il più basso possibile al fine di sostenere l'economia. E pazienza se a rimetterci era l'altro costo, quello della vita, alias inflazione. Powell invece, salito in plancia il 5 febbraio di otto anni fa, ha sempre privilegiato la prudenza e una politica monetaria attenta alla stabilità dei prezzi. Gli scontri tra i due, soprattutto a mezzo social, rimarranno negli annali.

