La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi | lo conferma la Pg

La Procura di Pavia ha annunciato che presenterà una richiesta di revisione del processo relativo a Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio della giovane donna avvenuto a Garlasco. La decisione arriva dopo aver valutato nuovi elementi giudiziari e verificato la possibilità di un riesame della sentenza. La richiesta sarà presentata nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato ufficialmente.

La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio la Chiara Poggi a Garlasco. Lo conferma la Pg Francesca Nanni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Garlasco, l’inchiesta verso la chiusura: il procuratore di Pavia a Milano dalla pg. Sul tavolo la revisione del processo a StasiLa discussa nuova indagine sul delitto di Garlasco sta per giungere a un passaggio decisivo. Garlasco, nuovo colpo di scena su Stasi e Sempio: “La revisione del processo”Mattino Cinque dedica ormai da tempo uno spazio specifico al delitto di Garlasco, sotto la conduzione di Federica Panicucci, che si propone di far... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sistema Pavia, Venditti chiama cinque colleghi magistrati a testimoniare in suo favore; Garlasco, oggi vertice in Procura. A breve chiusura indagini su Sempio; Esposto in Procura su presunti depistaggi nell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi; Venditti e il peculato, l’ex pm convoca lo staff. Tutti usavamo le auto. L'inchiesta Garlasco verso la conclusione, atteso un incontro tra il pm di Pavia e la procuratrice generale di MilanoSi avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco. ansa.it Delitto Garlasco, oggi vertice in Procura. Pm pronti a chiudere le indagini su SempioLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, oggi vertice in Procura. Pm pronti a chiudere le indagini su Sempio ... tg24.sky.it Si avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco, un atto che preclude alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia. L'incontro di oggi 24 aprile tra la procuratri - facebook.com facebook Tra poche settimane la procura di Pavia chiuderà le indagini sul caso Garlasco: gli inquirenti scopriranno le carte dell’indagine finora rimaste segrete. La chiusura delle indagini sarà notificata alle parti prima della richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Se x.com