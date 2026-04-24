la procura a moneta sopralluoghi sulla frana

La Procura ha avviato un’indagine a Moneta in seguito alla frana che ha coinvolto il castello il 18 aprile. Sono stati effettuati sopralluoghi sul sito per valutare i danni e raccogliere elementi utili all’indagine. Le autorità stanno esaminando le cause dell’evento e le eventuali responsabilità legate al crollo. La situazione è al momento sotto osservazione da parte degli investigatori.

La Procura indaga a Moneta. Dopo la frana che ha interessato il castello di Moneta il 18 aprile dello scorso anno e che vede un contenzioso tra Comune che si è costituito in giudizio e proprietà, gli esperti nominati dalla Procura stanno facendo degli accertamenti sul campo per stabilire le cause dello smottamento. È il terzo sopralluogo che i tecnici fanno in questi mesi. Il tutto è nato lo scorso anno, dopo che i proprietari del terreno franato a valle hanno citato il Comune di Carrara a comparire davanti al Tribunale di Massa per richiedere la nomina di un Ctu, un tecnico che possa accertare lo stato dei luoghi, con particolare riferimento al versante interessate dal dissesto, ma anche per quantificare i costi necessari per il ripristino e messa in sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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