Svolta nelle indagini sulla frana di Niscemi | la Procura indaga 13 persone tra cui gli ultimi quattro governatori della Sicilia

La procura ha aperto un’indagine su 13 persone, tra cui gli ultimi quattro governatori della regione, riguardo alla frana avvenuta a Niscemi il 25 gennaio scorso. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità legate alla gestione e alla prevenzione del dissesto. La vicenda ha portato alla luce un’indagine che coinvolge figure di spicco della politica regionale. Le indagini sono ora in fase di approfondimento.

Entra nel vivo l’inchiesta sulla frana che, il 25 gennaio scorso, ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Dopo accurate indagini, il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ha reso noto che, al momento, risultano indagate 13 persone, per accertare eventuali responsabilità nel disastro che ha causato oltre 1.500 sfollati. Tra gli indagati, secondo quanto riferito in conferenza stampa, figurano anche i presidenti della Regione Sicilia in carica dal 2010 al 2026. Si tratta, come confermato dallo stesso Vella, di Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Svolta nelle indagini sulla frana di Niscemi: la Procura indaga 13 persone, tra cui gli ultimi quattro governatori della Sicilia Notizie correlate Per la frana di Niscemi indagati gli ultimi quattro governatori della Sicilia, tra cui Mus...AGI - Tredici persone sono state iscritte dalla procura di Gela nell'ambito delle indagini per la frana di Niscemi. Per la frana di Niscemi indagati gli ultimi quattro governatori della SiciliaAGI - Tredici persone sono state iscritte dalla procura di Gela nell'ambito delle indagini per la frana di Niscemi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, svolta nelle indagini sull'omicidio Molè: 4 misure cautelari; Omicidio Enzo Ambrosino, svolta nelle indagini: arrestati due uomini coinvolti nella rissa; Svolta nelle indagini sull’omicidio di Cristiano Mole’; Svolta nelle indagini sulla madre aggredita a cinghiate su un autobus ad Alessandria, identificati due minori. Svolta nelle indagini sulla frana di Niscemi: la Procura indaga 13 persone, tra cui gli ultimi quattro governatori della SiciliaSvolta nelle indagini sulla frana di Niscemi: la Procura indaga 13 persone, tra cui gli ultimi quattro governatori della Sicilia ... lanotiziagiornale.it Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Ascione: due fermi a Napolidue fermi, accuse e ricostruzioni: emerge il quadro sulla morte di Fabio Ascione a Ponticelli e sulla presunta responsabilità di un giovane legato al clan De Micco ... notizie.it L’annuncio di Zelensky conferma la svolta nell’utilizzo degli automi, aumentato del 50% nello scorso mese. Servono anche a trasportare viveri e feriti - facebook.com facebook Budapest-Kiev, la svolta: “Sarà riparato l’oleodotto che rifornisce l’Ungheria” x.com