Frana di Niscemi | rafforzato con l' Esercito il controllo della zona rossa Interventi e sopralluoghi per salvare la cultura

Niscemi rafforza i controlli nella zona rossa con l’intervento dell’esercito. Il Comune ha ricevuto 352 richieste di aiuto in un solo giorno, tutte online, per ottenere assistenza e ristori dopo la frana. Sul campo, sono in corso sopralluoghi e interventi per mettere in sicurezza l'area e salvare le poche tracce della cultura che rischiano di andare perdute.

Sono 352 le istanze pervenute al Comune di Niscemi, nella sola giornata di ieri, per beneficiare delle misure di assistenza e ristoro, i cui moduli per inoltrare la richiesta, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune. A comunicarlo è stato il sindaco Massimiliano Conti. Negli ultimi due giorni inoltre non sono stati registrati movimenti franosi lungo il fronte prospicente la strada provinciale 11, un’arteria che collega Niscemi a Gela. E’ quanto emerso nel corso di una nuova riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi, presieduto dalla prefetta Donatella Licia Messina. Da oggi viene rafforzato il dispositivo di vigilanza già attivo per il controllo dei valichi della zona rossa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Nel centro di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la zona rossa si estende ancora.

L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha deciso di riaprire le scuole a Niscemi dopo la frana che ha colpito la zona.

