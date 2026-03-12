Probabile formazione Milan | contro la Lazio conferme importanti e dubbi amletici
Domenica 15 marzo alle 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma si giocherà Lazio-Milan. La formazione rossonera potrebbe confermare alcuni titolari, ma ci sono anche dubbi sulla presenza di alcuni giocatori chiave. La partita vede entrambe le squadre impegnate per ottenere i tre punti in un match che si preannuncia molto combattuto.
Il tecnico rossonero non si discosterà dall'assetto tattico che sta pagando i dividendi in questa stagione, quindi, avanti con il 3-5-2. Davanti al portiere Mike Maignan, terzetto di difesa obbligato con Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic vista l'indisponibilità di Matteo Gabbia. A centrocampo, i due dubbi principali per Allegri. Se, sulla fascia destra, giocherà titolare Alexis Saelemaekers, sul versante opposto il tecnico rossonero valuta se reinserire Davide Bartesaghi oppure se, sfruttando l'onda lunga del derby deciso da un suo gol, riconfermare Pervis Estupiñán titolare. Possibile che venga confermata la fiducia all'ecuadoriano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Articoli correlati
Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: un ritorno e due dubbi per AllegriIl tecnico rossonero non si discosterà dall'assetto tattico che sta pagando i dividendi in questa stagione, quindi, avanti con il 3-5-2.
Leggi anche: Cremonese-Milan, la probabile formazione di Allegri: Diavolo tra conferme e sorprese
Altri aggiornamenti su Probabile formazione
Temi più discussi: Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu; Inter, le news di formazione verso il derby: un dubbio per Chivu; Sky – Milan-Inter, la probabile formazione: Esposito-Thuram in attacco, c’è Calhanoglu; Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare nel derby, le ultime su su Bartesaghi, Leao, Pulisic, Thuram, Bonny, Calhanoglu, Dumfries.
Milan-Como, le probabili formazioni della partita di Serie ACOMO (3-4-2-1), la probabile formazione: Butez; Ramón, Diego Carlos, Kempf; Van Der Brempt, Perrone, S.Roberto, Vojvoda; Caqueret, Baturina; Paz. All. Fabregas Fabregas dovrebbe partire con la difesa ... sport.sky.it
Probabili Formazioni Serie AProbabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. Per ogni partita titolari, squalificati, indisponibili e diffidati. gazzetta.it
#LazioMilan, la probabile #formazione rossonera: un ritorno e due dubbi per #Allegri - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
La probabile formazione dei nerazzurri per l'ottavo di Champions League - facebook.com facebook