Domani alle 12:30 si gioca Cremonese-Milan, con i rossoneri pronti a scendere in campo per la trasferta. La formazione del Milan include alcuni confermati e altre novità rispetto alle ultime partite, mentre la Cremonese si prepara ad affrontare l’avversario. La partita si svolge sul campo della Cremonese, con entrambe le squadre che cercano di ottenere i tre punti.

Panchina, quindi, almeno inizialmente per Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug. Allegri, che confermerà l'ormai canonico 3-5-2, capirà soltanto nell'allenamento odierno se recupererà o meno Matteo Gabbia per la sfida contro i grigiorossi oppure se il suo rientro sarà rimandato al derby contro l'Inter della prossima settimana. Non dovesse recuperare, spazio a Koni De Winter con Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. A centrocampo, sugli esterni ecco i titolari Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi; in mezzo, irremovibili Luka Modric e Adrien Rabiot (che giocherà nonostante sul suo capo penda la diffida) mentre è ballottaggio aperto per il ruolo di mezzala destra tra Ardon Jashari, Samuele Ricci e Youssouf Fofana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, la probabile formazione di Allegri: Diavolo tra conferme e sorprese

Torino-Milan, la probabile formazione di Allegri: un dubbio in mediana. In attacco c’è un favoritoLunedì 8 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' spazio a Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A...

Leggi anche: Cremonese-Milan, probabile formazione: Fofana verso la maglia da titolare a centrocampo

ALLEGRI spiega la reazione e l'espulsione nel finale di Milan-Bologna | Serie A Enilive | DAZN

Altri aggiornamenti su Cremonese Milan.

Temi più discussi: Milan, le scelte di formazione in vista della Cremonese: in mezzo c'è Jashari; Le probabili formazioni di Cremonese-Milan (Serie A); Probabili formazioni Cremonese-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Jashari, Rabiot, Leao e Pulisic; Cremonese-Milan, la probabile formazione grigiorossa.

Probabili formazioni Cremonese-Milan: riecco Vardy, cosa filtra su Pulisic e LeaoProbabili formazioni Cremonese Milan - Entrambe reduci da una sconfitta nel precedente turno del campionato, Cremonese e ... fantamaster.it

Cremonese-Milan, probabili formazioni: Allegri torna in panchina, avanti Pulisic e LeaoNel corso della storia, Cremonese-Milan si è tenuta trentadue volte negli incontri di campionato. Il Milan può vantare 17 vittorie contro i 7 successi dei grigiorossi. I pareggi tra le due squadre, ... it.blastingnews.com

Cremonese-Milan, la partita di Giuseppe Favalli - facebook.com facebook

L’infortunio nel riscaldamento di Milan-Parma non è grave. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari ma Matteo Gabbia non sarà rischiato Anche in vista del derby tra una settimana, si va precauzionalmente verso il forfait in Cremonese-Mil x.com