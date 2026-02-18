Non ho mai nascosto i ‘ritocchini’ La bocca non è venuta come avrei voluto ma ho imparato a conviverci A Sanremo non ho la carta ma ‘le gambe d’identità’ | parla Alba Parietti
Alba Parietti ha ammesso di aver fatto alcuni ritocchi estetici, spiegando che la bocca non è come desiderava e ha imparato a convivere con questa realtà. La showgirl ha aggiunto di non avere la carta d’identità, ma di avere “le gambe d’identità”, sottolineando il suo spirito deciso. La sua presenza a Sanremo, infatti, era molto richiesta: numerosi post sui social chiedevano di vederla in prima fila. Ora, però, la sua presenza sul palco sembra più vicina che mai.
Non sono stati vani i post su X, davvero tanti, che in questi ultimi anni reclamavano Alba Parietti seduta in prima fila all’Ariston. E infatti la conduttrice sarà inviata de “ La vita in Diretta ” per tutta la durata del Festival e a Sorrisi e Canzoni tv ha detto: “A Sanremo, si sa, o tiri fuori le gambe o mostri la scollatura, o lo spacco o colori accesi. Io ormai non ho la carta ma ‘le gambe d’identità’: metterò in valigia due o tre abiti da sera”. Per lei, il ruolo da inviata è inedito ma non ha dubbi su come lo affronterà: “Amo il mio lavoro che, nei momenti più difficili della vita, mi ha insegnato che ‘the show must go on’: sono andata in onda dopo lutti, grandi amori finiti . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Quando mia mamma veniva a prendermi a scuola le facevano cori da stadio, l’ho colpevolizzata ma poi ho capito. Quando è morta mia nonna ho visto tutta la sua fragilità”: parla Francesco Oppini, figlio di Alba PariettiQuando Francesco Oppini parla di sua madre, Alba Parietti, non nasconde le emozioni.
Francesco Oppini: “Bullizzato per il successo di mia madre Alba Parietti. Le ho dato la colpa, ma ho sbagliato”Francesco Oppini rivela di aver subito bullismo a scuola a causa del successo della madre, Alba Parietti.
Alba Parietti: «Ritocchini La bocca non è come volevo. Il sedere non è più quello di una volta»
Argomenti discussi: Fabio Macellari condannato per spaccio, l'ex calciatore parla del suo declino: Ho guadagnato tanti soldi e pagavo per gli amici, ho fatto uso di droga ma non l'ho mai venduta; Il Carroccio inizia a perdere pezzi: il segretario della Lega di Modena passa con Vannacci; Referendum, Occhiuto replica a Gratteri: Parole gravi che infangano la Calabria · ilreggino.it; Fa causa all’Inps: Quei soldi mi spettavano.
L'ex calciatore Macellari condannato per spaccio: «Ho guadagnato tanti soldi e sperperato, ma non vendo droga»La sentenza a Piacenza: l'ex giocatore di Lecce, Cagliari, Inter e Bologna condannato a otto mesi. Sta già scontando una condanna per maltrattamenti: «Quando ho smesso di giocare sono i iniziati i pro ... msn.com
Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsiNon ho mai giocato all'estero e non ci penso così frequentemente, ma prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza. tuttomercatoweb.com
Alba Parietti si prepara a tornare al Festival di Sanremo da protagonista. Dopo un'assenza molto discussa dalla platea, dove per anni ha assistito alla kermesse come ospite, Alba torna all'Ariston come inviata. «A Sanremo, si sa, o tiri fuori le gambe o mostri la facebook