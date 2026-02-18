Non ho mai nascosto i ‘ritocchini’ La bocca non è venuta come avrei voluto ma ho imparato a conviverci A Sanremo non ho la carta ma ‘le gambe d’identità’ | parla Alba Parietti

Alba Parietti ha ammesso di aver fatto alcuni ritocchi estetici, spiegando che la bocca non è come desiderava e ha imparato a convivere con questa realtà. La showgirl ha aggiunto di non avere la carta d’identità, ma di avere “le gambe d’identità”, sottolineando il suo spirito deciso. La sua presenza a Sanremo, infatti, era molto richiesta: numerosi post sui social chiedevano di vederla in prima fila. Ora, però, la sua presenza sul palco sembra più vicina che mai.

Non sono stati vani i post su X, davvero tanti, che in questi ultimi anni reclamavano Alba Parietti seduta in prima fila all’Ariston. E infatti la conduttrice sarà inviata de “ La vita in Diretta ” per tutta la durata del Festival e a Sorrisi e Canzoni tv ha detto: “A Sanremo, si sa, o tiri fuori le gambe o mostri la scollatura, o lo spacco o colori accesi. Io ormai non ho la carta ma ‘le gambe d’identità’: metterò in valigia due o tre abiti da sera”. Per lei, il ruolo da inviata è inedito ma non ha dubbi su come lo affronterà: “Amo il mio lavoro che, nei momenti più difficili della vita, mi ha insegnato che ‘the show must go on’: sono andata in onda dopo lutti, grandi amori finiti . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

