Violento scontro tra il van de La Volta Buona diretto a Sanremo e un’altra auto la paura della giornalista Rosanna Cacio | Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato fossero tutti morti

Un incidente tra il van de La Volta Buona e un’altra auto ha causato grande paura tra i presenti. La giornalista Rosanna Cacio, che era a bordo, ha raccontato di aver pensato al peggio quando ha visto il veicolo ribaltato sul ciglio della strada. L’incidente si è verificato vicino a Genova, mentre la troupe si dirigeva verso Sanremo. Le cause del tamponamento sono ancora da chiarire, ma le conseguenze sono state intense.

Sono molti gli addetti ai lavori che già da domenica 22 si sono messi in viaggio verso Sanremo. Così anche la troupe de La Volta Buona: l’inviata Rosanna Cacio assieme a due autori e un video operatore stavano raggiungendo la cittadina ligure quando, nei pressi di Genova, il loro van ha urtato un altro mezzo. “Il nostro autista andava un po’ veloce, gli abbiamo anche detto di andare un po’ più piano”: lo ha detto la giornalista al Tirreno. Coinvolti nell’impatto anche i membri della band pisana Annimeniacs, anche loro diretti a Sanremo. “Sono rimasta sorpresa di come i vigili del fuoco e la polizia ci abbiano assistito subito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Parlano l'agente pestato il suo soccorritore: "Ho avuto paura". "Quando l'ho visto accerchiato l'ho protetto con lo scudo"Questa mattina, i due poliziotti feriti durante la protesta di sabato a Torino raccontano cosa è successo.

