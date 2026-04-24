La prima mostra personale di Teresa Donatantonio al Palazzo Genovese di Salerno

Al Palazzo Genovese di Salerno si è aperta la prima mostra personale di Teresa Donatantonio, intitolata “Un viaggio tra colori, linee e immaginazione”. Dopo anni dedicati alla ricerca e alla sperimentazione, l’artista espone una serie di opere che utilizzano il colore e le linee per rappresentare emozioni e visioni interiori. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese e presenta una selezione di dipinti e disegni realizzati negli ultimi tempi.

Dopo un lungo periodo di ricerca e sperimentazione, Teresa Donatantonio presenta finalmente al pubblico la sua mostra personale, “Un viaggio tra colori, linee e immaginazione”, un percorso artistico che racconta emozioni, visioni interiori e suggestioni attraverso il linguaggio del colore e della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate La prima tessitrice ad avere una mostra personale al MoMa MuseumIn un austero ritratto del 1927, il profilo di Anni Albers esibiva capelli corti come inno alla semplicità. Mostra personale di Paolo Spoltore, a L’Aquila ex Navata del Palazzo dell’EmicicloNel giorno dell’inaugurazione, oltre alla presenza dell’artista, Autorità Regionali e Comunali porteranno il loro saluto, mentre il critico d’arte...