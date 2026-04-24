La presidente Proietti sul 25 aprile | Onorare la Liberazione significa impegnarsi per la pace Dai venti di guerra l' Umbria dice no

La presidente Proietti ha commentato il 25 aprile sottolineando che celebrare questa data rappresenta un gesto di rispetto verso chi ha scelto la libertà durante un periodo di oppressione. Ha aggiunto che onorare la Liberazione implica un impegno concreto per la pace. In un suo intervento, ha anche affermato che l'Umbria, in un momento di tensioni internazionali, dice no ai venti di guerra.

“Celebrare il 25 Aprile è una data particolarmente importante perché significa, prima di tutto, rendere onore a chi ebbe il coraggio di scegliere la libertà in un momento in cui l'oppressione sembrava prevalere”. Con queste parole la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha voluto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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