La Prefettura ha vietato lo svolgimento di un convegno organizzato da un movimento politico al centro di polemiche, previsto per il 25 aprile in un comune dell’Emilia-Romagna. L’evento avrebbe dovuto tenersi in un edificio dichiarato inagibile, secondo quanto comunicato dalle autorità. La manifestazione avrebbe visto la partecipazione di un esponente del movimento, noto per le sue posizioni politiche controverse.

Non si può fare il discusso convegno con Roberto Fiore (nella foto) a Predappio, organizzato il 25 aprile nel paese natale di Benito Mussolini e dal titolo La fine dell’antifascismo. La prefettura di Forlì-Cesena ha infatti vietato le attività programmate da Forza Nuova: il motivo è che l’area dove l’iniziativa doveva tenersi, l’ex stabilimento ‘L’Arte’ della Caproni, "versa in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità, e che in particolare la parte fabbricata è priva di agibilità". Nel tavolo in sede prefettizia è stato quindi "espresso parere unanime nel senso dell’assoluta inidoneità di tale area allo svolgimento delle attività programmate da Forza Nuova ".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Prefettura vieta il convegno di Forza Nuova: "Edificio inagibile"

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