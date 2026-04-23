25 aprile salta il convegno di Forza Nuova a Predappio | il sindaco dichiara inagibile la location e la Prefettura vieta l’evento

Il convegno programmato da Forza Nuova il 25 aprile 2026 nell’ex capannone Caproni di Predappio Alta è stato annullato. Il sindaco ha dichiarato inagibile la sede, e la Prefettura ha vietato lo svolgimento dell’evento. La manifestazione, intitolata “La fine dell’antifascismo”, era stata annunciata come appuntamento principale per quella giornata. La decisione è stata comunicata nelle ore precedenti alla data stabilita.

Il 25 aprile 2026, nell’ex capannone Caproni di Predappio Alta, Forza Nuova aveva organizzato un convegno intitolato “La fine dell’antifascismo”. Ieri sera la prefettura di Forlì-Cesena ha vietato l’iniziativa: l’area, l’ex stabilimento L’Arte, «versa in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità» ed è priva di agibilità. Il sindaco di Predappio ha adottato un’ordinanza. Il capannone fu voluto da Mussolini nel Ventennio, nella sua città natale, per insediarvi l’azienda aeronautica Caproni. L’immobile è di proprietà di Domenico Morosini, nome noto nelle adunate in camicia nera: fu lui ad acquistare Villa Carpena, casa di campagna dei Mussolini, e ad aprirvi un museo dedicato al dittatore.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - 25 aprile, salta il convegno di Forza Nuova a Predappio: il sindaco dichiara inagibile la location e la Prefettura vieta l’evento Notizie correlate La Prefettura vieta in convegno sulla “fine dell’antifascismo” organizzato da Forza Nuova il 25 aprile a PredappioForza Nuova organizza il convegno “La fine dell’antifascismo” a Predappio per il 25 aprile alla presenza del segretario Roberto Fiore, ma la... 25 aprile, bloccato il convegno di Forza Nuova a Predappio: "Seri rischi per la salute pubblica"Il 25 aprile, giorno in cui tutta l'Italia festeggerà l'81esimo anniversario della Liberazione, a Predappio non si terrà il convegno organizzato da... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Predappio, salta il convegno di Forza Nuova del 25 aprile: la struttura è inagibile; 25 aprile, Forza Nuova organizza La fine dell'antifascismo; Predappio, salta il convegno neofascista del 25 Aprile: area inagibile, evento bloccato; Roma Est, la sfida dei neofascisti alla scuola Bottardi: svastiche e croci celtiche a pochi giorni dal 25 Aprile. 25 aprile, salta il convegno di Forza Nuova a Predappio: il sindaco dichiara inagibile la location e la Prefettura vieta l’eventoNeAPredappio, il 25 aprile, Forza Nuova voleva tenere il convegno dal titolo: La fine dell'antifascismo. Autorizzazione negata ... lanotiziagiornale.it Predappio, salta il convegno di Forza Nuova del 25 aprile: la struttura è inagibileManca solo l’ufficialità, ma il convegno previsto per sabato nel capannone dell’ex Caproni di Predappio dal titolo La fine dell’antifascismo, che ... corriereromagna.it Predappio, salta il convegno di Forza Nuova del 25 aprile: la struttura è inagibile - facebook.com facebook Stop della Prefettura all'evento di Forza Nuova il 25 aprile a Predappio. Ma solo «per ragioni di agibilità» x.com